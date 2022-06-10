Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия предложили семь маршрутов вывоза зерна с Украины, но «никто ничего не везет»

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10 июня 2022, 18:19 Источник: сайт президента Республики Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 10 июня, заявил, что Москва и Минск предложили семь маршрутов для экспорта зерна с территории Украины, однако никто ими не воспользовался.

Александр Лукашенко сообщил, что ранее предложил президенту РФ Владимиру Путину "не оправдываться" ни перед кем, а назвать маршруты для вывоза зерна. К настоящему моменту, по словам белорусского лидера, предложены семь направлений экспорта. "Прошло больше месяца – никто ничего не везет", – подчеркнул Лукашенко.

Политик уточнил, что, в частности, названы были маршруты через порты Мариуполь и Бердянск на Азовском море.