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Евросоюз выделил Украине дополнительные 205 миллионов евро

, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Евросоюз выделил Украине дополнительные 205 миллионов евро
флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/dpa

Представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе днем в четверг, 9 июня, сообщил, что Европейский союз объявил о выделении дополнительных 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

Согласно последней информации, комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич в настоящий момент находится с визитом на украинской территории, где встречается с представителями гуманитарных организаций. На этом фоне Евросоюз объявил о выделении 205 миллионов евро Киеву на гуманитарные цели.

Известно, что с конца февраля текущего года общее европейское финансирование гумподдержки Украины составило 700 миллионов евро.

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