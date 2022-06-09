Евросоюз выделил Украине дополнительные 205 миллионов евро

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9 июня 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, Kay Nietfeld/dpa

Представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе днем в четверг, 9 июня, сообщил, что Европейский союз объявил о выделении дополнительных 205 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

Согласно последней информации, комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич в настоящий момент находится с визитом на украинской территории, где встречается с представителями гуманитарных организаций. На этом фоне Евросоюз объявил о выделении 205 миллионов евро Киеву на гуманитарные цели.

Известно, что с конца февраля текущего года общее европейское финансирование гумподдержки Украины составило 700 миллионов евро.