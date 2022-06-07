На российских счетах западных инвестиционных компаний и банков находится 17 млрд долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 июня 2022, 16:48

Фактически эти средства заморожены, поскольку Центробанк ввёл запрет для нерезидентов выводить деньги за границу, а также продавать любые ценные бумаги РФ. Эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация практически никак не отразится на благосостоянии иностранных инвестфондов, так как доля вложений в экономику России составляет незначительный процент от их активов.



В перечень западных инвесторов входят такие компании и банки, как Bank of America, Deutche Bank, Citi Group, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и другие. Согласно опубликованной ими отчётности, суммарные активы в деньгах и российских ценных бумагах, находящиеся сейчас в РФ, превышают $17 млрд. На долю каждой организации приходятся различные суммы, которые не превышают долей процента от их капитала. Например, всего 0,5% у Citi Group, 0,4% у Deutche Bank.



Сейчас инвесторы не могут вывести свои средства из России даже при условии продажи ценных бумаг внутри страны. Эксперты полагают, что банки и компании могут просто списать активы без ущерба для себя. Если бы им грозило банкротство, то в РФ не была бы блокирована возможность рассчитываться по внешнему долгу с вероятным последующим техническим дефолтом.



