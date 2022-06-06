Экономист Михаил Хазин сравнил ВВП России и США

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6 июня 2022, 16:00 Источник: Говорит Москва

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Российский экономист Михаил Хазин сравнил валовой внутренний продукт (ВВП) России и Соединённых Штатов Америки. По информации эксперта, этот экономический показатель Америки поддерживается на высоком уровне за счёт механизмов капитализации.

Хазин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что в США «на любой актив навешиваются всякого рода обременения: страховки, страховки работников, разные ограничения зарплатные и другое. По его словам, создаётся колоссальная инфраструктура, которая для своего поддержания должна много платить.

Хазин объяснил, что за счёт этого в США такой высокий ВВП, количество денег в экономике выросло под новый оборот, в итоге растёт количество активов, предприятий, которые можно капитализировать. Когда количество денежных средств постоянно растёт, то и глубина капитализации увеличивается. Хазин рассказал, что если в российский ВВП включим потенциальные доходы всех страховщиков, да ещё и по американским нормам, то в России этот показатель очень сильно вырастет.