В России ускорилась депопуляция

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 июня 2022, 13:48 Источник: ng.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Согласно данным нового исследования Высшей школы экономики (ВШЭ), к концу текущего десятилетия доля работников старше 40 лет в России превысит 60%. При этом численность россиян в активном трудовом возрасте сократится примерно на 2,6 млн человек.



Ученые ВШЭ подчеркивают, что в России происходит не просто старение населения, а ускоряющаяся депопуляция.



«В результате снижения рождаемости каждое последующее поколение детей в среднем оказывается малочисленнее поколения родителей. Рабочая сила неизбежно будет стареть, и это очень серьезный вызов российской экономике», – заявляют авторы доклада.



Согласно оценкам Росстата, с 2017 по 2021 год численность рабочей силы из числа постоянных жителей России уменьшилась с 76,2 до 75,3 млн, или на 935 тыс. человек. Основными факторами численности рабочей силы в стране становятся уровень смертности и миграционный баланс.



Предполагается несколько возможных сценариев будущего. Первый сценарий касается медленного повышения ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и сокращения миграционного притока. В этом сценарии продолжительность жизни в РФ увеличится до 73,4 лет к 2030 году при среднегодовом миграционном притоке в 120 тыс. человек.



Оптимистический сценарий предполагает динамичное экономическое и социальное развитие страны с высоким спросом на рабочую силу. Ожидается, что в таком случае для всей страны ОПЖ в 2030 году достигнет 77,7 года, а среднегодовой миграционный прирост в 2022–2034 составит около 400 тыс. человек. В среднем сценарии ученые предполагают рост ОПЖ в России к 2030 году до 74,9 года, а среднегодовой миграционный прирост – на уровне 250 тыс. человек. Четвертый прогноз, который в ВШЭ назвали «средний без миграции», повторяет сценарии рождаемости и смертности среднего варианта при нулевом миграционном приросте.



Согласно среднему варианту прогноза, численность населения РФ в возрасте от 20 до 59 лет с 2022 по 2030 год сократится примерно на 2,6 млн человек. При этом численность лиц в возрасте 20–39 лет уменьшится на 6,6 млн, а в возрасте 40–59 лет – увеличится на 4 млн. А при нулевом миграционном приросте потеря трудоспособного населения составит почти 3 млн человек.



Повышение пенсионного возраста лишь частично компенсирует сокращение рабочей силы. При этом одновременно подъем возраста выхода на пенсию усиливает старение рабочей силы.



«В ближайшие 15 лет количество пожилых граждан у нас увеличится на 7 млн человек», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что число россиянок репродуктивного возраста сократилось за последние 10 лет на 4,5 млн, до 7,5 млн. При этом Голикова подчеркнула, что старение населения происходит не только в РФ, но и во всем мире.



По прогнозу ООН, за 20 лет к 2035 году численность рабочей силы в возрасте 20–59 лет в Японии сократится более чем на 11 млн и составит менее 52 млн человек. В Италии за тот же период численность трудоспособного населения в активном возрасте сократится с 32,5 до 26,7 млн, в Германии – с 44,3 до 38,4 млн. Интересно, что США за это же время, наоборот, нарастят численность рабочей силы в возрасте 20–59 лет на 9 млн, до 181 млн человек.



