Качество дорог в России повысят за 13 триллионов рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 июня 2022, 12:46 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В России не собираются сокращать планы инфраструктурного и дорожного строительства из-за санкций и увеличения себестоимости. Владимир Путин заявил, что строительство дорог необходимо синхронизировать с развитием логистики. В то же время вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал привести к нормативному состоянию еще больше российских дорог при дополнительном финансировании их ремонта в 13 трл руб.



Глава государства Владимир Путин считает, что в настоящее время необходимо обратить внимание на развитие логистических коридоров, включая международные. По его мнению, «постановка и выполнение задач инфраструктурного развития на длительную перспективу имеет целый ряд позитивных эффектов». Подрядчики смогут получить долгосрочные заказы, что позволит им более четко планировать свою деятельность и, как следствие, снизить стоимость работ.



«В дальнейшем детально рассмотрим ход работ на восточном направлении», – добавил Владимир Путин.



Вице-премьер Марат Хуснуллин в четверг представил проект нового пятилетнего плана. Он заявил, что правительство планирует обеспечить за это время опережающее исполнение целевых показателей, приведя в порядок около 85% дорожной сети в России.



К 2027 году предлагается «подтянуть к 85%» 138 тыс. км, из которых 63% – федеральные дороги и 75% – региональные. При этом общий объем финансирования программы составит около 13,2 трлн руб. По итогам в стране будет построено и реконструировано около 4 тыс. км дорог.



По словам Владимира Путина, в наши дни крупнейшим проектом является создание трассы М-12 Москва–Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа–Западный Китай. Он также предложил, кроме строительства современного, качественного дорожного полотна, обустраивать сопутствующую инфраструктуру: открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса, где может развернуть свою активность малый бизнес.



По сути, президент сделал отсылку к проблемам трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, которая критикуется водителями, не видящими на ней ни комфорта, ни необходимого количества АЗС.

Известно, что сейчас на дорогах в России насчитывается около 50 млн легковых машин, а еще в 2012 году их было 39 млн. Больше стало и грузовых автомобилей – 7 млн против 6 млн.



В 2022 году в России общая протяженность автодорог составляет около 1,6 млн км, то есть к нормативному состоянию за 13 трлн руб. планируется привести менее 10% дорог. Не говоря уже о том, что само понятие норматива весьма растяжимо, а дороги в регионах и после ремонтов не всегда можно назвать ровными и безопасными.



