Рост цен в еврозоне находится на историческом максимуме – 8,1% – и это не предел. Вводя антироссийские санкции, европейские власти не задумывались о том, как будут жить граждане стран Евросоюза. Еда, бензин и ЖКХ стремительно дорожают. В целях экономии в ЕС планируют ввести новые ограничения. К тому же обезьянья оспа наступает. О том, что заболевание сугубо эндемично и распространяется специфически, власти умалчивают.
Энергоносители выросли в цене на 39,2% в мае по отношению к показателям предыдущего года. Больше всего от этого пострадала Прибалтика, где потребительские цены увеличились на 16,4-20,1%. Крупнейшие экономики Запада – Франция и Германия – докладывают о росте цен на потребительские товары в размере 5,8% и 8,7% соответственно.
Экономисты говорят об «инфляционном цунами» – беспрецедентном росте цен на потребительские товары в Европе. Шестой санкционный пакет поспособствует увеличению цен на энергоносители, к чему страны ЕС совершенно не готовы. «Зелёная» энергетика находится в начальной стадии развития, без нефти и газа странам Евросоюза не выжить.
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