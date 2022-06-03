Инфляция в Европе достигла рекордных показателей

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 июня 2022, 17:53

Рост цен в еврозоне находится на историческом максимуме – 8,1% – и это не предел. Вводя антироссийские санкции, европейские власти не задумывались о том, как будут жить граждане стран Евросоюза. Еда, бензин и ЖКХ стремительно дорожают. В целях экономии в ЕС планируют ввести новые ограничения. К тому же обезьянья оспа наступает. О том, что заболевание сугубо эндемично и распространяется специфически, власти умалчивают.



Энергоносители выросли в цене на 39,2% в мае по отношению к показателям предыдущего года. Больше всего от этого пострадала Прибалтика, где потребительские цены увеличились на 16,4-20,1%. Крупнейшие экономики Запада – Франция и Германия – докладывают о росте цен на потребительские товары в размере 5,8% и 8,7% соответственно.



Экономисты говорят об «инфляционном цунами» – беспрецедентном росте цен на потребительские товары в Европе. Шестой санкционный пакет поспособствует увеличению цен на энергоносители, к чему страны ЕС совершенно не готовы. «Зелёная» энергетика находится в начальной стадии развития, без нефти и газа странам Евросоюза не выжить.



