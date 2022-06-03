Самые богатые американцы потеряли за полгода 115 млрд долларов и столько же заработали

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3 июня 2022, 11:32

За последние полгода самые богатые американцы Илон Маск (Tesla, SpaceX), Джефф Безос (Amazon) и Билл Гейтс (Microsoft) потеряли 115 млрд долларов, но всё равно остались богатейшими людьми планеты. Их потери, персонифицируя, составили 46,4 млрд, 53,2 млрд, 15,1 млрд долларов, пишет Sostav.ru.



В рейтинге Bloomberg бизнесмены занимают соответственно первую, вторую и четвёртую позицию. Сейчас состояние Маска составляет 224 млрд долларов, Безоса — 139 млрд, а Гейтса — 23 млрд.



Третью строчку в рейтинге занимает Бернар Арно, глава французского LVMH. Он тоже не досчитался 44,7 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивается в 133 млрд. Есть в первой пятёрке Bloomberg и тот, кто не потерял, а даже приумножил свои активы. Это генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Его состояние увеличилось на 6,54 млрд и достигло 115 млрд долларов - ровно столько, сколько потеряли за полгода вместе взятые Маск, Безос и Гейтс.



В апреле Forbes впервые признал Маска самым богатым человеком планеты. По версии журнала, за год состояние Маска увеличилось на 45% и достигло $219 млрд. Он сместил с первой строчки Джеффа Безоса, занимавшего её на протяжении четырёх лет.