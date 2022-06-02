Эксперты фиксируют сжатие российской экономики вместо её восстановления

Западные санкции негативно повлияли на объём импорта и логистические связи, поэтому ВВП уменьшился на 3% в апреле. Ранее Росстат публиковал отчёты, свидетельствующие о росте в первом квартале на 3,5%, теперь показатели закономерно снижаются. Стабильной ситуация остаётся только в сельском хозяйстве, жилищном строительстве и обрабатывающей отрасли.
Несмотря на то, что обработка функционирует практически на прежнем уровне, запасы материалов и сырья истощаются. Дефицит в этой сфере уже превзошёл показатели коронавирусного периода и достиг критических значений. Экономисты прогнозируют остановку отдельных производств к середине лета, так как новые логистические цепочки не налажены, импортозамещения нет.
Сжимается также внутренний спрос за счёт падения доходов населения. Потребление в апреле снизилось на 6,7% по сравнению с прошлогодним, реальное сокращение расходов находится на уровне 20%. На рынке труда ситуация, согласно официальной статистике, остаётся стабильной. Безработица составляет всего 4%, однако эксперты прогнозируют её рост в конце года на фоне предстоящего промышленного спада.
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