Политолог Вершинин считает, что к зиме Европа, столкнувшись с острым энергетическим кризисом, пересмотрит свое отношение к РФ

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1 июня 2022, 11:41 Источник: "Экономика сегодня"

Газ, Jean Marc Quinet/globallook.com

В стремлении покончить с зависимостью о российских энергоресурсов Европа уже к этой зиме столкнется с острым энергетическим кризисом, что заставит ее пересмотреть свое отношение к России. Такое мнение высказал политолог, кандидат экономических наук Александр Вершинин.

По его словам, пытаясь найти альтернативу российским поставкам, европейские страны начнут бесконтрольно покупать газ, что приведет к дестабилизации мирового рынка энергоресурсов.

«Думаю, что грядущая зима для европейцев будет реально сложной. И здесь мы говорим не только о рядовых потребителях газа, но и о бизнесе, о предприятиях промышленного комплекса. Цена топлива на мировом рынке вполне может дойти до 3000 долларах и выше уже осенью этого года», – считает политолог.

В этой ситуации, по его мнению, Запад задумается о том, чтобы вернуться к сотрудничеству с «Газпромом».

Ранее зампред Еврокомиссии Вера Йоурова заявляла, что эмбарго на импорт российского газа может вызвать серьезный энергетический кризис в ряде стран Евросоюза.