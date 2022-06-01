Доходы южноуральцев выросли на 12%

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

1 июня 2022, 10:51 Анна Семенова

Доходы южноуральцев прилично подросли за год. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Такие данные за первый квартал текущего года предоставили в Минэкономразвития региона.

В первом квартале 2022 года жители Южного Урала стали богаче на 12% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Общая сумма заработанного составила 285,2 млрд рублей. В частности на 17,4% выросли доходы от собственности, на 13,5% доходы от бизнеса, на 13,1% подросли зарплаты, даже социальные выплаты принесли на 5,9% больше.

Аналитики подсчитали и средний доход на одного жителя Челябинской области. Он составил 27 811,4 рублей.

В это же время Челстат сообщил, что потребительские расходы в первом квартале текущего года составили 254376,1 млн рублей.

Еще одна интересная цифра предоставлена Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России. Она касается эскроу-счетов, которые открывают южноуральцы при покупке жилья в строящихся домах. С прошлого года сумма на таких депозитах увеличилась вдвое, сегодня это 18 млрд рублей.