В «Газпроме» заявили о приостановке с 1 июня поставок газа датской компании Ørsted – нет оплаты

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1 июня 2022, 10:53

Газ за рубли, Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Представители компании «Газпром экспорт» заявили, что со среды, 1 июня, приостанавливается подача газа датской энергокомпании Ørsted. Причиной стала неоплата за полученный в апреле газ.

Отдельно заявляется, что администрация Ørsted уведомила «Газпром экспорт» об отказе переходить в расчётах за поставки газа на рубли, в соответствии с предлагаемой РФ схемой.

Поскольку по состоянию на конец дня 31 мая платёж так и не был получен, поставки газа приостанавливаются.

Датскую компанию Ørsted оповестили, что поставки газа возобновятся только после того, как Дания осуществит оплату в соответствии с представленным российской стороной порядком.