В «Газпроме» заявили о приостановке с 1 июня поставок газа датской компании Ørsted – нет оплаты

Представители компании «Газпром экспорт» заявили, что со среды, 1 июня, приостанавливается подача газа датской энергокомпании Ørsted. Причиной стала неоплата за полученный в апреле газ.
Отдельно заявляется, что администрация Ørsted уведомила «Газпром экспорт» об отказе переходить в расчётах за поставки газа на рубли, в соответствии с предлагаемой РФ схемой.
Поскольку по состоянию на конец дня 31 мая платёж так и не был получен, поставки газа приостанавливаются.
Датскую компанию Ørsted оповестили, что поставки газа возобновятся только после того, как Дания осуществит оплату в соответствии с представленным российской стороной порядком.