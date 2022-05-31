Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Le Parisien сообщает, что с 1 июня цены на газ во Франции вырастут на 4,4 процента

, 19:46 Источник: РИА "Новости"

Le Parisien сообщает, что с 1 июня цены на газ во Франции вырастут на 4,4 процента
Париж, pixabay.com

Французская газета Le Parisien во вторник, 31 мая, опубликовала материал, в котором говорится, что цены на газ во Франции, как и предполагалось ранее, со среды, 1 июня, вырастут на 4,4 процента.

Издание отмечает, что регулируемые цены на газ, который использует энергетическая компания Engie, возрастут с 1 июня, в частности, в связи с увеличением стоимости первичного сырья, а также из-за меньших газовых запасов на европейской территории.

Уточняется, что для жителей Франции, которые используют газ для приготовления пищи, его стоимость возрастет на 1,2%. Для французов, которые применяют его как на кухне, так для горячего водоснабжения, повышение составит 2,6%. Тем же, кто пользуется дома газовым камином, придется доплачивать 4,6%.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram