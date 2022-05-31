Роспатент принял заявку от McDonald's на регистрацию брендов «Это он», «Точно он» и «Компас»

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31 мая 2022, 12:50

Пищевой вагончик на Пушкинской, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Бывший филиал компании McDonald's в России направил заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать три новых бренда «Это он», «Точно он» и «Компас». В редакции Агентства городских новостей «Москва» есть подтверждающие информацию документы.

McDonald's ранее уже передавал на регистрацию четыре бренда: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

В новых заявках отмечается, что товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас» будут зарегистрированы по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43, позволяющим производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Помимо указанного, под новыми брендами владельцы имеют право открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе с едой на вынос.

Уточняется, что запрос на регистрацию новых брендов подан от ООО «Макдоналдс» 27 мая текущего года. Из данных ЕГРЮЛ известно, что компания сейчас принадлежит американской McDonald's Corporation.

Стоит отметить, что 19 мая американская корпорация McDonald's сделала заявление о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору. Он будет развивать дело уже под новым названием. В пресс-службе McDonald's заявили, что выбирать будут новое название из пяти вариантов.