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Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

Уровень безработицы в Челябинской области снизился до 0,9%

, 07:53 Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Уровень безработицы в Челябинской области снизился до 0,9%
Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

С 2020 года этот показатель снизился в 2 раза.

Контрольно-счетная палата Челябинской области представила свежие данные по ситуации на региональном рынке труда. Специалисты ведомства опубликовали значения основных показателей по состоянию на 25 мая.

На Южном Урале зарегистрировано более 16 тысяч безработных. 1 мая 2022 года их было больше, практически 18 тысяч. В аналогичных периодах 2021 и 2020 годов на учете в центрах занятости состояли 36 и 37 тысяч человек соответственно. Тогда уровень безработицы в Челябинской области достигал 1,97% (2021) и 2,02% (2020), на текущий момент — 0,9%.

Региональная Контрольно-счетная палата сообщает, что на конец мая на рынке труда представлено более 33 тысяч вакансий, а коэффициент напряженности составляет 0,58.

Добавим, что на Южном Урале реализуется программа «Содействие занятости населения Челябинской области». Ситуацию на рынке труда держит на контроле губернатор Алексей Текслер.

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