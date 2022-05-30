Пять территорий Челябинской области стали лидерами по вводу жилья

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30 мая 2022, 09:51 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Регион обогнал темы прошлого года.

Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализировала темпы ввода жилья на Южном Урале. Ведомство сравнило ситуацию в январе-апреле 2021 года и аналогичном периоде 2022 года.

В первом квартале прошлого года было введено 454,5 тысячи квадратных метров, а в этом году – 783,3 тысячи квадратов, что на 72% больше. Особенно ударным выдался январь 2022 года, в первый месяц было введено 333,7 тысячи квадратных метров. Для сравнения: в январе 2021 этот показатель составил 29,2 тысячи.

В первом квартале текущего года лидерами региона по динамике ввода жилья стали Карабаш, Чебаркуль, а также Варненский, Кусинский, Еткульский районы. Вместе с тем в ряде населенных пунктов наблюдается сокращение ввода жилья: речь об Уйском, Саткинском, Кизильском и Катав-Ивановском районах, Кыштыме.

Добавим, что всего в 2022 году на Южном Урале планируется ввести 1,7 миллиона квадратных метров.