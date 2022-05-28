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Аргументы Недели Экономика 13+

Эксперт Oxford Economics Орлова: укрепление рубля связано с ростом цен на энергоносители

, 08:34 Источник: РИА Новости

Эксперт Oxford Economics Орлова: укрепление рубля связано с ростом цен на энергоносители
Aleksander Polyakov/Global Look Press
Укрепление российского рубля связано с ростом цен на энергоносители, а также переходом на рублевый расчёт за них, заявила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова в эфире телеканала CBS.
Эксперт Орлова заявила, что основной причиной укрепления российской валюты является экспорт сырья, а также введение рублевого расчета за его оплату. Так, по словам экономиста, даже при сокращении экспорта из-за антироссийских санкций, РФ стабильно получает в месяц около 20 миллиардов долларов.  
«Цены на сырьевые товары сейчас очень высоки, и даже несмотря на снижение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций, рост цен на сырьевые товары с лихвой компенсирует это снижение», — заявила Татьяна Орлова. 
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжающееся усиление рубля находится под пристальным вниманием правительства, эта тема постоянно обсуждается на совещаниях у президента РФ Владимира Путина. 

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