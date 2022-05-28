Эксперт Oxford Economics Орлова: укрепление рубля связано с ростом цен на энергоносители

Укрепление российского рубля связано с ростом цен на энергоносители, а также переходом на рублевый расчёт за них, заявила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова в эфире телеканала CBS.

Эксперт Орлова заявила, что основной причиной укрепления российской валюты является экспорт сырья, а также введение рублевого расчета за его оплату. Так, по словам экономиста, даже при сокращении экспорта из-за антироссийских санкций, РФ стабильно получает в месяц около 20 миллиардов долларов.