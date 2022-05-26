Южный Урал представил свой опыт импортозамещения другим регионам страны

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

26 мая 2022, 13:41 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами (t.me/proforum74)

25-26 мая в Челябинске проходит первый Всероссийский форум «Импортозамещение. Новые возможности». Около 500 участников из разных уголков России обсуждают межрегиональное сотрудничество, меры государственной поддержки и делятся опытом решения производственных проблем. Сегодня перед собравшимися выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.

В рамках форума был представлен Региональный центр импортозамещения, действующий в Челябинской области. Его работа направлена на создание новых кооперативных цепочек между предприятиями, расположенными как на Южном Урале, так и за его пределами.

«Если раньше специалисты обрабатывали информацию в ручном режиме, то сейчас запущена платформа, где предприниматели могут заполнить заявку в удобное для себя время», - прокомментировала заместитель руководителя инвестиционного направления центра «Мой бизнес» Екатерина Сметанина.

В ходе форума участники выдвинул предложение создать единый всероссийский портал по импортозамещению. По мнению руководителя комитета по развитию субконтрактации машиностроительного кластера Республики Татарстан, информационный ресурс поспособствует активному развитию межрегионального сотрудничества.

Подход Челябинской области к вопросу импортозамещения также рассмотрен в новом докладе Агентства политических и экономических коммуникаций. Его авторы считают, что в перспективе к региональному центру импортозамещения могут быть подключены и иностранные компании, не присоединившиеся к антироссийским санкциям.