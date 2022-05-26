Reuters: страны ЕС заморозили активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 мая 2022, 07:58 Источник: РИА "Новости"

флаги Евросоюза, pixabay.com

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в четверг, 26 мая, что страны ЕС заморозили активы Центрального банка РФ на сумму около 23 миллиардов евро. Об этом сообщило агентство Reuters.

Известно, что из вышеуказанной суммы в Европейском союзе находится менее одной десятой части.

Дидье Рейндерс также подчеркнул в беседе с представителями СМИ, что замороженные 23 миллиарда активов ЦБ РФ – это "ничтожно малая цифра" по сравнению со 100 миллиардами, которые ранее заморозили власти Соединенных Штатов Америки.