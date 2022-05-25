Вкладчики российских банков вернули все снятые в феврале-марте деньги на счета

Российские банки вновь увидели своих вкладчиков. Жители страны вернули на счета все деньги, которые сняли за период с февраля по март текущего года. Об этом в среду, 25 мая, сообщает РБК.
Центробанк РФ отметил, что количество денежных средств населения в апреле выросло на 1,3 трлн рублей. (+3,8%). За указанный период российскими вкладчиками было снято порядка 1,4 трлн рублей.
Эксперты уверяют, что вернуть деньги обратно, в том числе и на депозиты, людей подтолкнули высокие ставки по вкладам до 20%.