Доллар упал: почему не падают цены?

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 мая 2022, 16:43 Диана Михальчук

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Продолжающееся укрепление рубля опережает все прогнозы – доллар достиг значений 2015 года, а евро приблизился к отметке 59 рублей. Однако обратный эффект наблюдается с ценами на многие товары, которые продолжают расти. Почему рубль укрепляется, а цены растут, и что это значит для российской экономики узнаем подробнее.

Начало военной спецоперации и введение антироссийских санкций стало ключевым фактором роста цен в начале года. Цены в магазинах сильно росли и до известных февральских событий, инфляция уже тогда была высокой во всем мире. В основном на это повлияла поддержка ключевых экономик денежными вливаниями и нарушенная цепочка поставок товаров во время пандемии. Сильнее всего подорожали некоторые продукты питания, гигиенические принадлежности и авиабилеты. А с приходом экстраординарных санкций на Россию и после резкого скачка курса валют в конце февраля начале марта цены в магазинах взлетели практически на все товары, но правда в разной степени.

Однако сейчас рубль заметно укрепился на фоне экстремальных геополитических рисков, беспрецедентных санкций и мощного экономического шока. Многие не понимают такой несправедливости, ведь раньше скачки цен в магазинах объясняли ростом курса валют, а теперь рубль укрепился очень сильно. Сейчас некоторые цены слегка опустились, но многие остаются по-прежнему высокими, и на то есть причины.

Санкции и запреты на поставку товаров.

Продавцы многих товаров до сих пор не понимают, когда они смогут получить следующую партию товара, а некоторые допродают остатки. Конечно, в таком режиме цены поднимаются, чтобы хоть как-то отбить текущие затраты на существование бизнеса. В случае с финальной распродажей у владельцев бизнеса есть необходимость получить за оставшийся товар как можно больше денег и выйти из бизнеса. Немаловажную роль играет покупательский спрос на товары. Некоторые продукты, возможно, придется ввозить через третьи страны: например, привозить технику из Казахстана и других стран в обход существующих санкций.

Сбои в цепочках поставок и логистика.

Сейчас не только российские, но и глобальные сбои в поставках, происходят по вине китайских локдаунов, которые постепенно уходят, а логистические проблемы решаются более медленными темпами. Наши компании вынуждены держать отпускные цены на свою продукцию выше, чем в начале года, потому что сами китайцы подняли цены на комплектующие, так, что, рассчитать приход следующей партии товара практически невозможно. В связи с этим по некоторым товарам наблюдается дефицит, а некоторые зависли на складах. Получается, что при дефиците высокая цена держится, а на то, что зависло, цену постепенно опускают. А те бизнесы, которые столкнулись с санкционными отказами вынуждены резко менять поставщиков, что естественно влечет за собой больше издержек. В довершении, стоит отметить, что вся логистика сильно подорожала во всем мире и, конечно, бизнес вынужден закладывать это в цены.

Бизнес-стратегии.

Некоторые представители бизнеса стараются извлечь выгоду из сложившейся ситуации с поднятием цен и общей нервозностью. Были зафиксированы случаи создания искусственного дефицита и хитрого ценообразования от продуктовых сетей – это уловки некоторых бизнесменов, которые коснулась и товаров отечественного производства. Бизнесмены видят текущую неопределённость и угрозу для своих бизнесов и закладывают свои страхи и опасения в цены. При этом у некоторых риски остаются, а других даже увеличиваются. Никто не понимает, как ситуация будет развиваться дальше, что будет с поставками и расчетами. Сейчас можно сказать, что снижение курса доллара не повлияло фундаментальным образом на ценообразование.

Почему на российскую сельскохозяйственную продукцию также растут цены? Прежде всего, на это повлиял общий рост цен на мировом рынке, обусловленный пандемией и санкциями. А конкретно, рост цен на зерно и пшеницу, а соответственно и продукцию, которую из них производят связан со спецоперацией на Украине. Россия и Украина вместе занимают огромную часть глобального рынка пшеницы, риски продолжения этого конфликта закладываются в мировые цены. Весь мир уже ощущает рост цен на продукты питания, цены растут и подстегивают глобальную инфляцию в дополнении. Также не стоит упускать из виду санкционные проблемы и текущее обслуживание производственных линий технологических процессов. Все это выразилось в повышении цен для дистрибьюторов и конечных производителей через рост себестоимости и страх владельцев бизнесов.

Тем не менее цены, которые в основном зависели от курсов валют будут в основном снижаться по мере прояснения различных рисков и страхов при налаживании цепочек поставок. По данным Росстата рост цен в России в апреле замедлился до 1,6 %, но в годовом выражении достиг двадцатилетнего максимума – это 17.8 %. Но в случае параллельного импорта на запрещённые товары ждать существенного изменения цен все же не стоит.