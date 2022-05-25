Советник главы РФ Кобяков: на ПМЭФ в Санкт-Петербург собираются приехать более 90 государств

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25 мая 2022, 16:38

Вывеска ПМЭФ, Photoagency Interpress/ Global Look Press

На предстоящий Петербургский международный экономический форум в Санкт-Петербурге намерены приехать представители более 90 стран мира. С таким заявлением в среду, 25 мая, выступил советник президента РФ Антон Кобяков.

Отмечается, что проходить мероприятие в текущем году будет с 15 по 18 июня. Это будет 25-й, юбилейный ПМЭФ.

Эксперты отмечают, что количество участников сократилось, если в прошлый раз на форум приезжали представители 140 стран, то сейчас их будет немногим более 90. Санкций в отношении нашей страны ввели весьма много, что сказалось и на количестве участников знакового мероприятия.

Тем не менее, число будущих участников отражает отсутствие «изоляции России» в мировом пространстве, о котором так часто упоминают западные политики и СМИ.