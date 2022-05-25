В Челябинске планируют открыть торговый дом Ирана

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

25 мая 2022, 14:59 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Южный Урал укрепляет экономическое сотрудничество с Республикой.

Губернатор Алексей Текслер выступил с инициативами расширения товарооборота между Челябинской областью и Исламской Республикой Иран. Предложения были озвучены в ходе заседания постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое сегодня прошло в Тегеране.

Алексей Текслер инициировал открытие торгового дома Ирана в Челябинске. Планируется, что в шоу-руме будут представлены иранские товары. Аналогичное учреждение с продукцией южноуральских производителей должно появиться и в Иране. Сейчас власти Челябинской области ведут переговоры с провинцией Гилян.

Кроме этого, Алексей Текслер предложил организовать бизнес-миссии и создать новые транспортные коридоры.