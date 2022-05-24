СМИ Украины возмущены миллионными зарплатами руководства «Укрэнерго»

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24 мая 2022, 19:16

Укрэнерго, Sergey Kovalev/ Global Look Press

В Руководстве государственной компании НЭК «Укрэнерго» продолжают получать многомиллионные зарплаты в условиях военного положения и тотального кризиса на Украине. Ряд украинских СМИ буквально взорвались возмущением.

Журналисты выяснили, что глава правления государственной компании НЭК «Укрэнерго» В. Кудрицкий вместе с двумя другими членами правления М. Безруковой и А. Брехтом за февраль - апрель текущего года заработали 3 млн 526 тыс. гривен зарплаты.

Из общей суммы на долю одного Кудрицкого начислено 1 млн. 620 тыс. грн (или 540 тыс. грн ежемесячно). Если учесть премии за 2021 г., которые будут выдавать в ближайшее время, то суммы получатся ещё внушительнее.

Особой несправедливостью простые ремонтники «Укрэнерго», которые работают под обстрелами и рискуют подорваться на минах, получают в среднем 15 - 20 тыс. грн. в месяц, считают подобную социальную пропасть между руководством и собой. Причём в компании готовятся к сокращениям на фоне «необходимости экономить».

Такая хитрая «арифметика» «справедливость» военного времени.