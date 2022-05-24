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Аргументы Недели Экономика 13+

Путин заявил, что торговые потоки переключаются с Запада на «более интересные регионы»

, 13:52 Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что торговые потоки переключаются с Запада на «более интересные регионы»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, 24 мая, что торговые потоки и вся глобальная экономическая активность в настоящий момент переключаются с Запада на "более интересные регионы".

Владимир Путин заметил, что такая тенденция наблюдается уже не первый год. Глава государства заявил, что важно видеть и понимать данную перспективу, разрабатывать новые маршруты и заниматься подготовкой транспортных проектов.

По словам президента РФ, необходимо закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры уже на этапе проектирования, чтобы пропускную способность можно было увеличить в кратчайшие сроки с минимальными затратами.

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