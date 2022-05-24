Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

Челябинская область стала лидером УрФО по дорожному строительству

, 12:18 Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Челябинская область стала лидером УрФО по дорожному строительству
Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Южный Урал занимает первое место по площади уложенных верхних слоев покрытия. Такие данные представила региональная Контрольно-счетная палата.

Согласно информации ведомства на 16 мая, в 2022 году в Челябинской области уже уложено 139 тысяч квадратных метров верхних слоев дорожной одежды. Это 54% от общей площади нового покрытия по всему Уральскому федеральному округу. На ремонт дорог в регионе направлено около 700 миллионов рублей.

На втором месте после Челябинской области оказалась Курганская область. В соседнем субъекте успели уложить 73 тысячи квадратных метров. Тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский автономный округ с 28 тысячами квадратов.

Отметим, что в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году в Челябинской области планируют уложить верхнее покрытие на площади в более чем 2 миллиона квадратных метров. По этому показателю Южный Урал занимает второе место в УрФО, уступая только соседней Курганской области.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram