Челябинская область стала лидером УрФО по дорожному строительству

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24 мая 2022, 12:18 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Южный Урал занимает первое место по площади уложенных верхних слоев покрытия. Такие данные представила региональная Контрольно-счетная палата.

Согласно информации ведомства на 16 мая, в 2022 году в Челябинской области уже уложено 139 тысяч квадратных метров верхних слоев дорожной одежды. Это 54% от общей площади нового покрытия по всему Уральскому федеральному округу. На ремонт дорог в регионе направлено около 700 миллионов рублей.

На втором месте после Челябинской области оказалась Курганская область. В соседнем субъекте успели уложить 73 тысячи квадратных метров. Тройку лидеров замкнул Ханты-Мансийский автономный округ с 28 тысячами квадратов.

Отметим, что в рамках реализации федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году в Челябинской области планируют уложить верхнее покрытие на площади в более чем 2 миллиона квадратных метров. По этому показателю Южный Урал занимает второе место в УрФО, уступая только соседней Курганской области.