В апреле в Челябинске подешевели помидоры, бананы и телевизоры

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23 мая 2022, 11:55 Анна Семенова

Бананы стали дешевле. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Отчет по ценам на 1 мая опубликовала Контрольно-счетная палата.

Все говорят, что цены растут, в магазине без ужаса на стоимость товаров не глянешь. Однако, эксперты, регулярно проводящие мониторинг, публикуют данные о том, что кое-что все же дешевеет. Согласно анализу КСП, в апреле 2022 года в Челябинской области довольного многие товары и услуги потеряли в цене.

Среди продовольственных товаров лидером стали помидоры, они стали дешевле на 17,7%. На второй строчке с результатом -12,6% стали бананы. Тройку лидеров замыкают свежие огурчики, подешевевшие на 9,6%. Также в топ-5 этой категории попали груши и свежая зелень.

В числе непродовольственных товаров победителями объявили блендеры и миксеры. Сегодня купить такой бытовой прибор можно за 3064 рублей и это дешевле на 24,7%, чем месяцем ранее. Также в первой пятерке: триммеры, электропылесосы, телевизоры и флешки.

Некоторые услуги также подешевели. Все лидерские строчки заняли пассажирские перевозки и отдых.

Кстати, в ведомстве сообщили, что ежемесячный темп инфляции в апреле затормозился в 3,5 раза.