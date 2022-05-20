Переработчики текстиля в России из-за санкций лишились 85% сырья

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20 мая 2022, 15:44 Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.com

Участники рынка считают, что России из-за прекращения импорта необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз. Его переработка в стране в 2021 году составила чуть больше 20,1 тыс. т. Из них 14,7 тыс. т приходилось на импорт.



Помимо российских компаний самый большой объем старой одежды в России собирала сеть H&M, насчитывавшая 160 магазинов. Как известно, шведская компания приостановила работу в нашей стране из-за событий на Украине.



Текстиль в России перерабатывается в обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Обтирочную ветошь используют на производствах, чтобы, например, вытирать машинное масло со станков. Ветошь закупают РЖД, авиастроители, автозаводы, ремонтные мастерские, станкостроители.



Регенеративное волокно получается из шерстяных, хлопковых и синтетических тканей. Его используют для шумоизоляции, производства утеплителя, набивки для матрасов и подушек.



В апреле Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запретил проезд российского и белорусского автотранспорта по территории ЕС. Из-за этого переработчикам стало невыгодно завозить импортное сырье. Его доставка из Европы подорожала в семь-восемь раз.



По данным «Российского экологического оператора» (РЭО), сейчас в стране работают 13 компаний, которые способны переработать более 25 тыс. т текстиля в год. Крупнейшими игроками по сбору сырья являются фонд «Второе дыхание», сети секонд-хендов «Спасибо», «Лепта» и «Мегахенд» (107 магазинов).



По словам главы РЭО Дениса Буцаева, увеличить объемы сбора и переработки текстиля в России до 100 тыс. т в год позволит реформа механизма расширенной ответственности производителя (РОП). В настоящее время бизнес платит в бюджет экосбор, который равен стоимости переработки и утилизации его товара. По мнению Буцаева, действующая ставка экосбора (16,3 тыс. руб. за тонну), который компании должны платить за утилизацию текстиля, занижена в два с половиной раза. Эти деньги не покрывают расходы на создание системы сбора и сортировки текстиля в стране, поясняет представитель РЭО. По его словам, реформа РОП как раз предполагает увеличение экосбора, что позволит установить дополнительные контейнеры для сбора текстиля, создать новые мощности для его переработки и напрямую субсидировать участников этого рынка.



Известно, что реформа РОП должна была начаться 1 января 2022 года, но ее перенесли на год из-за возражений Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза.



