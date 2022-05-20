Расходы российского бюджета в апреле превысили доходы

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20 мая 2022, 11:40 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Минфин РФ обнародовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за четыре месяца 2022 года. В январе — апреле доходы составили 10,034 трлн руб., расходы — 8,993 трлн. Соответственно, профицит по итогам четырех месяцев сложился на уровне 1,041 трлн руб.



По итогам апреля, в российском бюджете впервые в этом году зафиксирован дефицит размером в 262 млрд руб. При этом нефтегазовые доходы по-прежнему растут: в сравнении с апрелем прошлого года они удвоились и составили 1,812 трлн руб. Прочие доходы, которые не относятся к нефтегазовой отрасли, составили лишь 1,059 трлн руб. Это меньше, чем в любой из трех первых месяцев этого года, и заметно ниже, чем было в апреле 2021-го (1,293 трлн).



В итоге в апреле сложилась уникальная ситуация — доля нефтегазовых поступлений в общей сумме доходов бюджета подскочила до 63%. Для сравнения, в 2020 году она была равна 28%, в 2021-м — 36%. Таким образом, зависимость госказны от налогов и пошлин с добычи и продажи нефти и газа значительно выросла. В условиях ожидаемого полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти и планов ЕС по сокращению покупки газа РФ такая тенденция выглядит достаточно тревожной.



Апрельское снижение прочих доходов прежде всего объясняется сокращением сборов НДС — одного из главных источников наполнения федерального бюджета. Внутреннего НДС, объемы которого увязаны с размерами торгового оборота и потребительского спроса, в апреле собрано лишь на 192 млрд руб. — против 415 млрд руб. годом ранее и среднемесячных 573 млрд руб. в первые три месяца этого года. Поступления от НДС при импорте в апреле упали до 213 млрд руб. против прошлогодних 331 млрд руб. и средних за три месяца этого года 325 млрд руб. Сумма ввозных таможенных пошлин в сравнении с прошлым апрелем сократилась с 83 млрд до 47 млрд руб. Несколько компенсировали падение сборов поступления по налогу на прибыль, выросшие в апреле до 260 млрд с 186 млрд руб. годом ранее.



Месячные траты из бюджета выросли в апреле до 3,133 трлн руб. — это более чем в полтора раза больше средних 1,953 трлн руб. в месяц в первом квартале этого года. Почти так же расходы выросли и в сравнении с прошлым апрелем (2,268 трлн руб.). Самый затратный раздел — «Социальная политика» — в апреле финансировался опережающими темпами. В итоге годовой план за первую треть года выполнен на 42% (потрачено 2,563 трлн руб.). Второй по размеру раздел бюджета «Национальная оборона» за четыре месяца профинансирован на 44% от годовых назначений (выделено 1,681 трлн руб.). При этом опережающий рост трат по разделу начался именно в апреле — месячные военные траты составили 627 млрд руб. против среднемесячных 351 млрд руб. в первом квартале (увеличение — в 1,8 раза). Третий по объему раздел — «Национальная экономика» (включающий, в том числе госинвестиции) профинансирован скромнее, на 25% от годового плана (на 893 млрд руб.).



