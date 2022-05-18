Компания Google рассматривает планы продолжения работы в России

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18 мая 2022, 16:36

Google, Igor Golovniov/ Keystone Press Agency

Официальный представитель компании Google в среду, 18 мая, сделал заявление о том, что американская корпорация намерена и дальше работать в Российской Федерации. Причём сделает это вопреки инициированному банкротству и закрытию офиса. Информацию сообщает ТАСС.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем, что арест банковского счёта Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», − подчёркивает источник в компании.

Отдельно он отметил, что, корпорация вопреки всем трудностям продолжит «предоставлять бесплатные сервисы, такие как «Поиск», YouTube, Gmail, «Карты», Android и Play» российским потребителям.

Напомним, в апреле Мировой суд Таганского района Москвы признал компанию Google виновной в административном правонарушении в связи с публикацией видеоклипа Моргенштерна и обязал компанию выплатить штраф в размере 3 млн рублей.