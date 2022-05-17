В I квартале существенного влияния западные санкции на экономику РФ не оказали

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17 мая 2022, 10:57

Еврокомиссия составила прогноз для российской экономики, в котором заявила о грядущем падении ВВП страны на 10% и более к концу года. Аналогичные цифры называют также Алексей Кудрин и Эльвира Набиуллина, однако отечественные экономисты не согласны с данными выводами. Как заявили в ИНП РАН, для суммарного спада даже на 8% требуются текущие показатели около 15%, а таких данных в официальной статистике нет.



В опубликованном отчёте Института народно-хозяйственного прогнозирования говорится о том, что в первом квартале нынешнего года существенного влияния западные санкции на экономику РФ не оказали. Несмотря на сокращение объёмов некоторых производств (бытовой техники, легковых автомобилей), зафиксирован рост ВВП на 4%. Трудности с импортными комплектующими, логистикой и уменьшением инвестиций будут частично компенсированы господдержкой, поэтому экономический спад по итогам года не должен превысить 6%.



В Институте Гайдара для преодоления последствий антироссийских санкций рекомендуют воспользоваться югославским опытом. В 90-х годах там сложилась аналогичная ситуация, а выходу из неё поспособствовал теневой бизнес. Для обхода внешнеторговых рестрикций применялись нелегальные схемы импорта, что в современных условиях может осуществляться с помощью новых технологий и криптоактивов.