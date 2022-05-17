Газ в Европе подешевел до уровня ниже $960

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17 мая 2022, 10:23

Газ для Европы, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

На торгах в Европе цена на голубое топливо достигла уровня ниже $960 за 1 тыс. куб. м. Такую информацию приводит биржа ICE в Лондоне.

Аналитики агентства ТАСС уточняют, что стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $957 за 1 тыс. куб. м. Общая стоимость газа с начала утренних торгов снижается на 4,7%.

Накануне «Газпром» заявил, что в европейских ПХГ уровень газа восполнен на 13,4 млрд куб. м. Чтобы выйти на уровень 90%-ной загрузки энергокомпании Европы должны закачать себе ещё более 49 млрд куб. м газа.