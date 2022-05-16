Saudi Aramco обогнала Applе: когда нечего есть – не до технологий

На фондовых рынках сложилась нетрадиционная для последних лет ситуация: сырьевая компания стоит дороже, чем технологическая. Эксперты считают, что тенденция сохранится и будет набирать обороты. Информационные гиганты типа корпорации Meta (запрещённой в России) набирали обороты, делался прогноз по дальнейшему увеличению их стоимости.
Сейчас ситуация изменилась. Информация по-прежнему стоит дорого, но приоритет отдаётся реальным ресурсам. Именно поэтому арабские поставщики нефти попали в топ, а Эппл ушёл оттуда. Пессимизма в перспективы некогда самой прибыльной компании Америки добавляют санкции: РФ не будет поставлять комплектующие и сырьё для производства микрочипов.
В новом мире бенефициарами становятся сырьевые компании. Это Саудовская Аравия, Российская Федерация и ряд других стран. Когда нечего есть – не до технологий. Впрочем, некоторые экономисты уверены в превосходстве «зелёной энергетики». В частности, Михаил Коган, сотрудник ВШЭ, считает этот эффект кратковременным. Он заявляет о 2-3-годичном росте прибылей энергетических компаний с их последующей стагнацией.
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