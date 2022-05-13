Экономист Павел Кобяк: «Количество людей, которым нужны доллары и евро, оно резко упало»

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 мая 2022, 14:12

Фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress

Павел Кобяк считает, что курс доллара и евро продолжит укрепляться. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».



«Падение официального курса доллара и евро связанно с несколькими причинами. Во-первых, ЦБ ввел ограничения на валютные операции, и сейчас, чтобы расплатиться с иностранными контрагентами, нужно специальное разрешение. Поэтому внутри страны количество людей, которым нужны доллары и евро, оно резко упало. Дальше работают принципы рынка: если нет предложения, то и спроса тоже нет. В данном случае начинается падение стоимости курса евро и доллара».

«Второй причиной является то, что расчеты с европейскими покупателями российского газа должны производиться в рублях, поэтому мы опять сталкиваемся с тем, что спроса на покупку валюты нет».

«Следует отметить, что эти все факторы накладываются на то, что на сегодняшний момент на Московской бирже покупателей гораздо меньше, чем продавцов, и ни у кого нет возможности и необходимости покупки иностранной валюты, так как из страны куда-либо за границу выплатить ее нельзя. Эти заградительные меры, принятые ЦБ. Вероятно, что курс доллара и евро продолжит укрепляться, и мы увидим значения ниже тех, которые есть на данный момент».



Ранее финансовый аналитик Андрей Маслов назвал доллар по 60 рублей опасным для бюджета России.