«Двойная циркуляция» экономики - это больше платить населению, чтобы оно больше тратило

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 мая 2022, 10:38

Россия будет развивать собственную экономику по китайской модели, но с некоторыми отличиями. Необходима переориентация на внутренний спрос, поскольку экспорт ограничен. В этих условиях целесообразно придерживаться стратегии так называемой «двойной циркуляции» – одновременного развития внутреннего рынка и внешнеэкономических отношений. Препятствием для реализации данной модели в российских реалиях является уровень доходов населения, который нуждается в корректировке.



Рост потребления внутри страны предполагает масштабное развитие собственных технологий, производство должно быть ориентировано, прежде всего, на внутренний рынок. Центробанк заявил о необходимости смены наработанных бизнес-моделей и практики российского бизнеса, перепрофилирования и новых подходов к найму специалистов. Текущая ситуация оценивается регулятором как «вызов», аналогов которому не было с 90-х годов прошлого века.



Рынок труда тоже ожидают структурные изменения. Уход западных компаний означает массовое сокращение и невостребованность «белых воротничков». Этой категории работников придётся менять профориентацию, и, возможно, место жительства. В то же время усилится спрос на рабочие специальности, дефицит которых наблюдается уже сегодня. Центробанк заявляет, что если китайская модель «двойной циркуляции» приживётся и будет успешно функционировать в России, подъём экономики гарантирован уже в ближайшие 2 года.