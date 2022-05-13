«Двойная циркуляция» экономики - это больше платить населению, чтобы оно больше тратило

Россия будет развивать собственную экономику по китайской модели, но с некоторыми отличиями. Необходима переориентация на внутренний спрос, поскольку экспорт ограничен. В этих условиях целесообразно придерживаться стратегии так называемой «двойной циркуляции» – одновременного развития внутреннего рынка и внешнеэкономических отношений. Препятствием для реализации данной модели в российских реалиях является уровень доходов населения, который нуждается в корректировке.
Рост потребления внутри страны предполагает масштабное развитие собственных технологий, производство должно быть ориентировано, прежде всего, на внутренний рынок. Центробанк заявил о необходимости смены наработанных бизнес-моделей и практики российского бизнеса, перепрофилирования и новых подходов к найму специалистов. Текущая ситуация оценивается регулятором как «вызов», аналогов которому не было с 90-х годов прошлого века.
Рынок труда тоже ожидают структурные изменения. Уход западных компаний означает массовое сокращение и невостребованность «белых воротничков». Этой категории работников придётся менять профориентацию, и, возможно, место жительства. В то же время усилится спрос на рабочие специальности, дефицит которых наблюдается уже сегодня. Центробанк заявляет, что если китайская модель «двойной циркуляции» приживётся и будет успешно функционировать в России, подъём экономики гарантирован уже в ближайшие 2 года.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Кадыров о нападении на посла России в Польше: «С послом где так поступают? Что за демократия? Почему не принимают меры?
- #ЗАУГЛОМ Западная Украина, вскормленная молоком Сталина
- 12.05 18:27 «Газпром» не может из-за санкций использовать польский участок газопровода Ямал - Европа
- 12.05 18:23 Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на четверть и достиг 51 млрд долларов
- 12.05 17:40 На Мосбирже доллар и евро опускались до рекордно низких показателей 65,7 и 68,7 рубля соответственно
- 12.05 14:54 Путин заявил, что амбиции вводящего антироссийские санкции Запада бьют по народам Европы и США