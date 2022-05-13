Среди южноуральцев снизилось количество безработных

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

13 мая 2022, 09:46 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

На рынке труда закрепились положительные тренды.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала данные по занятости населения региона. Ведомство проанализировало достижение показателей по государственной программе «Содействие занятости населения Челябинской области» и национальной цели развития «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

На 11 мая 2022 года на Южном Урале зарегистрировано свыше 17 тысяч безработных. Это практически в 2 раза меньше, чем фиксировалось в аналогичных периодах 2020 и 2021 годов. Уровень безработицы сейчас составляет 0,95%. На рынке представлено чуть более 30 тысяч вакансий.

Отметим, что губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поставлена задача держать на контроле ситуацию на региональном рынке труда.