«Газпром» не может из-за санкций использовать польский участок газопровода Ямал - Европа

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12 мая 2022, 18:27

Кран на газ, Dmitry Chasovitin/ Global Look Press

Российский газовый монополист «Газпром» не может использовать польский участок газопровода Ямал – Европа, который принадлежит компании Europol Gaz. Она попала под ответные санкции Москвы.

«Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями. В частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании Europol Gaz газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», − заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

В компании напомнили, что Варшава ранее много раз нарушала права российской корпорации в качестве акционера Europol Gaz, а 26 апреля совсем внесла «Газпром» в санкционный перечень.