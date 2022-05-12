Губернатор Воробьёв: Подмосковье поможет восстанавливать дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР

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12 мая 2022, 12:44

Андрей Воробьёв, ггубернатор Подмосковья, Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава Подмосковья, губернатор Андрей Воробьёв заявил о готовности Московской области оказать помощь двум районам Донецкой Народной Республики. Власти помогут восстановить дороги и инфраструктуру. Сообщил об этом чиновник в четверг, 12 мая, в эфире радио Sputnik.

«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь — и с дорогами, и с инфраструктурой, — потому что жизнь продолжается, и здесь нельзя терять время», — подчеркнул в обращении губернатор.

Воробьёв уточнил, что администрация Московской области выработает системный подход, чтобы обеспечить республике необходимые строительные материалы.

Ранее стало известно, что Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.