Володин заявил, что Россия открыта для готовых работать в стране зарубежных компаний

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7 мая 2022, 09:13 Источник: РИА "Новости"

председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в субботу, 7 мая, заявил, что Россия будет открыта для зарубежных компаний, которые хотят вернуться в страну и будут готовы работать и в будущем.

По словам Вячеслава Володина, самым важным в данном вопросе является определенность. Спикер Госдумы уточнил, что если компании готовы работать в России дальше, то страна никого не будет выгонять – инвестиции в российскую экономику приветствуются.

Володин, однако, заметил, что если компании "начинают плясать под дудку Вашингтона" и принимают решение покинуть РФ, то это исключительно их выбор. По словам спикера ГД, не факт, что эти организации в будущем смогут вернуться обратно, поскольку их нишу займут другие.