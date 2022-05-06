В банке «Тинькофф» приостанавливают SWIFT-переводы в евро

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6 мая 2022, 18:43

Тинькофф, Dmitrii Gusarin/ Russian Look

Руководство банка «Тинькофф» объявило в пятницу, 6 мая, что временно прекращены SWIFT-переводы клиентов в евро. Как объяснили РБК в пресс-службе банка, эти переводы можно осуществлять в других валютах.

Такое решение кредитная организация предприняла в связи с увеличением сроков прохождения таких платежей. «Из-за увеличения сроков прохождения SWIFT-переводы в евро временно не проводим. Клиенты «Тинькофф» могут проводить SWIFT-переводы в других валютах», − цитирует агентство слова пресс-службы.

Напомним, «Тинькофф банк» стоит на 12-м месте по размеру активов среди российских кредитных организаций.