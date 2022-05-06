Минфин РФ сообщил, что бюджет в апреле недополучил 133 млрд руб. нефтегазовых доходов

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6 мая 2022, 14:05 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Министерство финансов РФ в пятницу назвал сумму недополученных нефтегазовых доходов за апрель 2022 года. Бюджет РФ недополучил более 100 млрд рублей к уровню ожиданий.

По информации ведомства, суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля составило минус 133,1 млрд рублей.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета страны, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае в размере 414 млрд рублей. Соответственно, с учетом отрицательного отклонения в апреле совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.

По данным Минфина, в связи с приостановкой на этот год некоторых положений главного финансового документа государства правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет. Ведомство Антона Силуанова прогнозировало на апрель объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ, связанный с превышением цены на нефть над базовым уровнем, в размере 798,4 млрд рублей.

По итогам марта 2022 года отклонение от плана составило минус 302 млрд рублей.