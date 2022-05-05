Компания «Газпром» намерена использовать «Северный поток — 2» для газоснабжения регионов Северо-Запада России

Компания "Газпром" намерена использовать мощности сухопутной части газопровода "Северный поток — 2" для снабжения голубым топливом регионы Северо-Запада России. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале корпорации.
В "Газпроме" объяснили такое решение тем, что сейчас "морской газопровод «Северный поток – 2» не используется и с учётом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона.
Компания задействует избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта для развития газоснабжения северо-западных российских регионов.
В "Газпроме" добавили, что если Германия решит ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2", в работу может быть включена только одна нитка трубопровода с полной загрузкой.
Начало включения в работу второй морской нитки "Северного потока – 2" возможно будет не ранее 2028 года.