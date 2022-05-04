В «Газпроме» зафиксировали подачу газа в Польшу через виртуальный реверс из Италии и Франции

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4 мая 2022, 19:04

Логотип Газпрома, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Польша отказалась платить за российский газ в рублях, но продолжает получать уже реверсный российский газ втридорога через Францию и Италию из ФРГ. О сложных схемах польского импорта голубого топлива в среду, 4 мая, рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу–Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», − передают «Известия» слова представителя газового гиганта.

Таким образом Варшава наполняет свои подземные хранилища, которые на текущий момент заполнены на 80%. Европейские ПХГ в среднем заполнены на 34%.