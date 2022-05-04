Министр Котяков назвал точное число безработных в России – 3,1 млн человек

Глава Министерства труда и социальной политики Российской Федерации Антон Котяков назвал точное количество безработных граждан в стране. Информацию чиновник сообщил в среду, 4 мая, на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам российского министра, число безработных среди граждан РФ составляет 3,1 млн человек, и оно не увеличивается. Ещё примерно 110 тысяч человек работают в формате неполной занятости.
Глава государства в беседе с чиновником подчеркнул важность должного внимания к теме поддержки занятости населения. «Для российских властей это одно из важнейших направлений работы», − цитирует ТАСС слова президент РФ.