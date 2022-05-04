Министр Котяков назвал точное число безработных в России – 3,1 млн человек

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 мая 2022, 17:53

Министр труда и соцзащиты Котяков, Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Глава Министерства труда и социальной политики Российской Федерации Антон Котяков назвал точное количество безработных граждан в стране. Информацию чиновник сообщил в среду, 4 мая, на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам российского министра, число безработных среди граждан РФ составляет 3,1 млн человек, и оно не увеличивается. Ещё примерно 110 тысяч человек работают в формате неполной занятости.

Глава государства в беседе с чиновником подчеркнул важность должного внимания к теме поддержки занятости населения. «Для российских властей это одно из важнейших направлений работы», − цитирует ТАСС слова президент РФ.