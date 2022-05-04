Корпорация Foton Motor из КНР намерена производить в России свои автомобили

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4 мая 2022, 16:52

Автомобиль, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press

Автомобилестроительная госкорпорация Beiqi Foton Motor Co. из Китая намерена организовать в России локальное производство пикапов Foton Tunland и грузовых моделей серии S, которые продают на внутреннем рынке. Об этом в среду, 4 мая, сообщает RT.

Журналисты сослались на материалы к отчёту представительства компании в РФ.

«ООО «Фотон Мотор» имеет далекоидущие планы на развитие продаж автомобилей марки Foton на территории России. Но для получения максимальной прибыли необходимо локализовать производство на территории России. Для этого принято решение заключить долгосрочный контракт на производство пикапов серии Foton Tunland и грузовиков серии Foton S100 и S120 с крупным автопроизводителем», − значится в пояснительном документе к отчёту китайского производителя.

В отчёте не указывалось, какой именно автопроизводитель заинтересовал китайскую сторону для заключения контракта.