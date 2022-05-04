Самозанятые в Волгоградской области легализуются и растут в числе

Аргументы Недели. Волгоград → Экономика 13+

4 мая 2022, 12:22

Фото novorab.ru

В непростые экономические времена число самозанятых в Волгоградской области достигло 63,5 тыс. человек и выросло с начала 2022 года на 9,5 тыс. человек. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых стали пассажирские и грузовые перевозки, парикмахерские услуги, а также услуги репетиторов.

По сравнению с данными на аналогичный период 2021 года количество волгоградцев, которые обеспечивают сами себя работой и доходом, увеличилось более чем в 2,2 раза.

- Применение «Налога на профессиональный доход» освобождает граждан от подачи налоговой отчетности, применения кассы, оплаты страховых взносов, у самозанятых увеличивается клиентская база, так как, позволяет работать не только с физическими, но и с юридическими лицами, - рассказали в Управлении ФНС по Волгоградской области. - Предусмотрена и поддержка всем, кто выбрал статус самозанятого – с начала осуществления предпринимательской деятельности и применения особого налогового режима предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, что в регионе новый налоговый режим введен с 1 января 2020года. Активная легализация гражданами своих доходов обеспечивает положительную динамику поступлений в региональный бюджет. Общая сумма поступлений в консолидированный бюджет региона с начала введения статуса самозанятого по апрель 2022 года составила 293,7 млн рублей. Только за первый квартал текущего года сумма поступлений округлилась до 80 млн рублей, что превышает в 2,7 раза, поступления в бюджет за аналогичный период прошлого года – они составили 29,5 млн рублей и в 50 раз больше суммы поступлений за первый квартал 2020 года, составившей 1,6 млн рублей.

Суммарный доход у самозанятых Волгоградской области с начала 2020 года по 1 апреля 2022 года составил 9,7 млрд рублей. За прошедший период 2022 года сумма дохода самозанятых составила 1,9 млрд рублей, что более чем в два раза превышает аналогичный период прошлого года.

Самозанятыми за период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2022 года выдано 11,7 миллионов чеков. Средний размер чека по итогам марта составил 0,8 тыс. рублей.