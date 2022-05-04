Челябинцы стали активно отказываться от пользования кредитными картами

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4 мая 2022, 09:12 Анна Семенова

Кредитками сейчас южноуральцы пользуются с осторожностью. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

По данным Национального бюро кредитных историй, в марте отрицательная динамика по выдаче новых кредиток составила 30%.

В переходный период люди стараются быстрее вложить накопления в серьезные покупки, пользоваться наличкой и брать как можно меньше кредитов. Последний факт подтверждает исследование НБКИ. По сравнению с февралем, в марте наблюдалось серьезное падение на рынке кредитных карт. В среднем по стране отрицательная динамика составила 28,5%. Больше всего новых кредиток в марте 2022 года было выдано в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодаре и в Башкортостане.

В Челябинской области падение составило 30,7%. Если в феврале южноуральцы оформили 31 810 договоров на пластик с кредитом, то в марте эта цифра была уже 22 049.

Специалисты Национального бюро кредитных историй подчеркивают, что сокращение выдачи в данном сегменте довольно скромное по сравнению с потребительским кредитованием. Граждане продолжают пользоваться картами, так как это быстро и удобно, плюс есть масса бонусов в виде льготного периода, кэшбека и проч.