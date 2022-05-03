Север Крыма вместе с Симферополем готов принимать украинские овощи, фрукты и ягоды

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 мая 2022, 19:14

Клубника/ из открытых источников

Северные районы Крыма готовы, также, как и Симферополь, импортировать клубнику, редиску и лук из Украины. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Армянска.

«На нашем рынке уже есть частные автомобили, микроавтобусы. И цена стала падать за счет того, что с той стороны идут поставки. Достаточно много транспорта в сторону Симферополя уходит. Лук, редиска, клубника уже пошла, и они все продают у нас на рынке», − приводят журналисты слова главы администрации Армянска, города на севере полуострова.

Таким образом, появляется продукция фермеров из Херсонской и Запорожской областей и на рынке в Ялте. Постепенно расширяется территория прямых поставок.

В агентстве отмечают, что ранее поставки овощей и фруктов шли исключительно на крупнейший рынок Симферополя – «Привоз», откуда после распределялся по полуострову. Только за минувшую неделю украинские фермеры поставили в Крым почти 300 тонн овощей.

Крымчане охотно и быстро раскупают херсонские овощи. Ведь их отличает хорошее качество, ценник ниже крымского. Одно неудобство: перекупщики на «Привозе» стараются оптом скупить овощи у селян, чтобы потом продать их крымчанам по «привычной» дорогой цене.