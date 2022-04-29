В Челябинской области названы лидеры по динамике ввода жилья

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29 апреля 2022, 10:16 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В первом квартале 2022 года на Южном Урале введено 661,7 тысяч квадратных метров жилья. Регион на 120% опережает результаты аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Лидерами по вводу жилья в регионе стали 2 города и 3 муниципальных района. Это Карабаш, Чебаркуль, Еткульский, Кусинский и Варненский районы. Нижние строчки рейтинга занятии 5 территорий: Магнитогорск, Миасс, Кыштым, Саткинский и Кизильский районы.

Напомним, что губернатор Алексей Текслер поставил задачу ввести в Челябинской области в 2022 году 1,7 миллиона квадратных метров.