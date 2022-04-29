Псаки заявила, что у США осталось 250 миллионов долларов на помощь Украине

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29 апреля 2022, 07:23 Источник: РИА "Новости"

доллары, pixabay.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что у президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена есть возможность выделить Украине вооружений еще на 250 миллионов долларов.

В минувший четверг Джо Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для Украины, в частности, 20,4 миллиарда для оказания военной помощи.

Джен Псаки уточнила, что США располагают еще 250 миллионами, которые могут направить Киеву, а для расширения поставок вооружений американские законодатели должны санкционировать дополнительное финансирование.